Colombia recela del alto el fuego del ELN durante las elecciones: "Se está preparando para atacar"

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se ha mostrado suspicaz este lunes con respecto al alto el fuego unilateral anunciado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con motivo de las elecciones legislativas de este domingo y ha asegurado que el grupo estaría reorganizándose para atacar.

"Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir", ha dicho el ministro de Defensa, quien ha pedido a las autoridades mantener una "alerta permanente", pues no se descarta que esta tregua anunciada sirva al grupo para preparar ataques en el futuro, tal y como ocurrió en diciembre, informa la prensa local.

Así, Sánchez ha asegurado que en diciembre del año pasado, el ELN habría faltado a su palabra de no atentar contra los colombianos después de que cometer un ataque que se saldó con la muerte de hasta siete militares en el municipio cesarense de Aguachica, ubicado en el noreste de Colombia.

Hace justo ahora una semana, el ELN anunció un alto el fuego unilateral durante las elecciones de este domingo para que los electores pudieran acudir a votar libremente. La tregua se prolongaría entre el sábado 7 y el martes 10 de marzo.

El próximo 8 de marzo, los colombianos eligen la conformación de ambas cámaras del Congreso. En paralelo, varias coaliciones eligen a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.