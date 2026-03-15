Colombia y Venezuela pedirán su ingreso como miembros de pleno derecho a Mercosur

El presidente colombiano, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que tanto Bogotá como Caracas presentarán su solicitud oficial para adherirse a Mercosur como miembros de pleno derecho, tras la "supremamente exitosa reunión binacional" mantenida la víspera por delegaciones de ambos países en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial del Gobierno venezolano en la capital del país.

"Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur", ha anunciado el mandatario colombiano en una publicación en redes sociales.

Petro ha aprovechado el mismo espacio para aplaudir el acercamiento entre ambas naciones, que en adelante cooperarán más estrechamente en términos militares para "destruir el narcotráfico en la frontera" compartida, así como en cuestiones energéticas entre otras, temas que se abordarán en una próxima "reunión específica de la zona binacional", prevista para los días 23 y 24 de abril en Maracaibo (Venezuela).

En este encuentro de "buena vecindad" evidencia, en palabras de la ministra de Exteriores colombiana, Rosalía Landa Villavicencio, "el espíritu de integración, de paz en la región y de ser pueblos hermanos y avanzar hacia la integración, hacia la libre circulación, hacia también los proyectos de orden económico y social. "Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos", ha agregado.

DOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN

Por su parte, el titular de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha ensalzado también el carácter "franco, respetuoso y productivo" del encuentro bilateral escenificado este viernes, en el que los representantes de ambas naciones concluyeron que "la amenaza no son las naciones, sino el crimen organizado transnacional que atenta sin clemencia contra la vida, la paz y el bienestar de (sus) comunidades fronterizas".

Fruto de ese cara a cara, se han acordado dos "líneas estratégicas de acción" para incrementar la seguridad en la frontera colombo-venezolana. La primera de ellas pasa por el intercambio permanente de información sobre las amenazas fronterizas. La segunda versa sobre la articulación de "operaciones espejo" en la frontera, "orientadas a golpear al narcotráfico, la minería ilegal y sus redes criminales".

"La criminalidad transnacional utiliza las fronteras como corredores para el narcotráfico y otras economías ilícitas, por lo que la cooperación entre Estados es clave para cerrarle esos espacios", ha explicado Sánchez también a través de redes sociales. "El mensaje es claro: cuando las naciones cooperan, los criminales pierden. Cero tolerancia con los cárteles del narcotráfico y la violencia", ha sentenciado.

PROPUESTA DE DOBLE NACIONALIDAD

Tras la reunión de alto nivel entre las delegaciones de Colombia y Venezuela, el propio Gustavo Petro expuso algunas de las directrices que marcarán la nueva fase de cooperación entre ambos países, aludiendo al desarrollo de una "actividad coordinada íntegramente" para expulsar a estos grupos de la frontera compartida, y a la posibilidad de avanzar hacia un esquema de doble nacionalidad.

El jefe de Estado colombiano ha explicado que esta última iniciativa permitiría que los venezolanos cuenten con plenos derechos en Colombia y viceversa. Todo ello teniendo en cuenta que el territorio fronterizo entre ambos Estados ha de entenderse como un espacio perteneciente a sus habitantes.

"(Esta región) le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar", ha argüido el presidente, según declaraciones recogidas por medios regionales como la emisora colombiana Caracol Radio.

Cabe recordar que esta "exitosa" reunión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se ha producido tras la cancelación a última hora del cara a cara entre la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y Gustavo Petro, encuentro que estaba previsto para este mismo viernes en la frontera de ambos países.