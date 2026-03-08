Colonos israelíes matan a tiros a dos palestinos durante un asalto nocturno a una localidad de Cisjordania

Archivo - Militares israelíes protegen a un grupo de colonos en Hebrón (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colonos israelíes han matado a tiros a dos palestinos durante un asalto nocturno a la localidad de Abú Falá en un nuevo episodio de estas incursiones, habituales durante décadas y que han aumentado en ritmo e intensidad desde el estallido de la guerra de Gaza y, de una semana a esta parte, con la guerra de Irán.

El Ministerio de Salud palestino ha informado de que los dos fallecidos han sido identificados como un joven de 24 años y un hombre de 57 años en este ataque, según recoge la agencia oficial de noticias palestina WAFA. El Ejército israelí ha confirmado la incursión y las muertes de los dos palestinos.

En un comunicado, los militares israelíes han explicado que tanto sus efectivos como la Guardia Fronteriza acudieron a la zona para dispersar a los colonos con gases lacrimógenos. Un tercero ha fallecido por asfixia, según informan las Fuerzas de Defensa Israelíes en redes sociales.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel condenan enérgicamente cualquier tipo de violencia. En los últimos días, se han producido varios incidentes inusuales en los que civiles palestinos e israelíes han resultado heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) consideran estos incidentes con gran seriedad", ha indicado.

El comandante del Mando Central del Ejército, el general Avi Balut, ha avisado a los colonos que "no hay ni habrá tolerancia alguna para los ciudadanos que se toman la justicia por su mano.

"Estas acciones son peligrosas, no representan al pueblo judío ni al Estado de Israel, nos distraen de la misión de defensa y de lucha contra el terrorismo, e incluso socavan la seguridad y la estabilidad en la región", ha avisado.