El comandante de EEUU en Afganistán en 2021 reconoce su "descontento" con la retirada internacional

Archivo - El secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, camina junto al comandante de la Misión Resolute Support de la OTAN y de las Fuerzas de EE. UU. en Afganistán, el general del Ejército Scott Miller. - Europa Press/Contacto/Lisa Ferdinando/DOD

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la misión de la OTAN en Afganistán durante la retirada del país en 2021, el general retirado Scott Miller, ha reconocido su "descontento" con la caótica evacuación de las tropas estadounidenses e internacionales de Afganistán en medio de la toma de Kabul por parte de los talibán.

"Estaba bastante descontento con el final en Afganistán. Aunque sabía que no iba a salir bien, y sabía que esto podía ocurrir, pero estaba enfadado, y diría que no estaba siendo muy reflexivo", ha indicado el general retirado en una entrevista con la cadena estadounidense ABC, cinco años después de la llegada al poder de los talibán y la caótica evacuación de las tropas internacionales pero también de colaboradores y población afgana.

Según ha valorado Miller, el caos en la salida de Afganistán se debió a una "desconexión" entre el análisis político y la situación en el terreno. "El riesgo estaba aumentando sobre el terreno y estoy seguro de que no se valoró plenamente, y parte de eso tiene que ver con que puedes aligerar la carga que tienes que afrontar en una emergencia antes de que ocurra la emergencia", ha señalado.

De esta forma ha admitido que le hubiera gustado que, con mayor previsión, se hubiera evacuado a más personas de Afganistán antes de la llegada de los talibán. "Si empiezas a analizar la evacuación propiamente dicha, había una serie de personas que sabías que ibas a sacar del país, y me habría gustado ver que algunas de ellas salieran mientras todavía teníamos todo el puente aéreo, mientras estábamos retirando a las fuerzas militares", ha explicado.

Sobre la situación en la que quedó el país, el general ya retirado ha incidido en que en muchos aspectos "se parece muchísimo al Afganistán anterior a 2001", en concreto en el trato a las mujeres.

Del mismo modo, ha lamentado que los miembros de las Fuerzas Armadas afganas que se han quedado en el país "están en riesgo", tras avisar que se encuentran en esta situación porque "constituyen una amenaza potencial para el régimen" de Kabul.