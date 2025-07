Comienza en Eslovaquia el juicio por el atentado contra el primer ministro, Robert Fico

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra Juraj Cintula, un hombre de 72 años acusado de intentar asesinar en 2024 al primer ministro eslovaco, Robert Fico, al que disparó cuando salía de una reunión de su Gabinete en la ciudad de Handlová, ha comenzado este martes en la ciudad de Bratislava, la capital del país.

Cintula, que hace ahora frente a los cargos de terrorismo impuestos en su contra, había sido inicialmente acusado de intento de asesinato tras herir gravemente al mandatario, que tuvo que ser operado en dos ocasiones. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

A su llegada al juzgado, el acusado ha asegurado que su intención no era matar a Fico sino impedirle que "ejerciera el cargo". "No tengo nada en contra del actual Gobierno, me gustan muchos de sus ministros", ha manifestado en declaraciones a la prensa antes de entrar en el tribunal, según informaciones recogidas por el diario 'Pravda'.

"Estoy en desacuerdo con la política actual del Gobierno, que considero contrario a la UE, y decidí actuar. Decidí dañar la salud del primer ministro, pero no era mi intención matarlo", ha aclarado, al tiempo que ha recordado que no tuvo que buscarlo porque "se acercó" a la multitud que estaba junto a él. "Se colocó a dos metros de mí y entonces saqué la pistola. Apunté a la parte baja del torso y disparé tres veces", ha añadido.

La Fiscalía, que amplió los cargos el pasado mes de mayo, ha asegurado que el ataque respondía a "cuestiones políticas" y que se trata de un "ataque terrorista". Por su parte, el Gobierno, que apuntó en un primer momento a un ataque perpetrado por un "lobo solitario", ha acusado ahora a "terceros" de estar detrás de lo sucedido.

Fico --una figura que genera división a nivel interno en Eslovaquia-- ha acusado en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación y a la oposición de incitar al odio en su contra. Sus opositores lo acusan de alejar al país de Occidente para seguir, en su lugar, un camino político similar al del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras la detención de Cintula, las autoridades afirmaron que este contaba con motivos políticos dado que no estaba de acuerdo con la postura de Fico sobre la idea de dejar de enviar armas a Ucrania en plena invasión rusa.