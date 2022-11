La comisión del asalto al Capitolio tilda de "decepcionante" la actitud de Pence al negarse a declarar

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio ha calificado de "decepcionante" las declaraciones del exvicepresidente Mike Pence en las que afirma que el Congreso "no tiene derecho" a pedir su comparecencia por aquellos incidentes y que por tanto no se presentará.

El presidente de ese comité, el demócrata Bennie Thompson; y la vicepresidenta, la republicana Liz Cheney; han emitido un comunicado conjunto en el que lamentan que Pence esté "tergiversando" el motivo de la investigación en las entrevistas que esta semana dio para promocionar su libro 'So help me God' ('Ayúdame Dios').

En ese sentido, han expresado que si bien han elogiado en anteriores ocasiones la actitud de Pence resistiéndose a las presiones del expresidente Donald Trump para detener el recuento de los votos electorales y con ello la confirmación del triunfo de Joe Biden, sus declaraciones de ahora "no son precisas".

Esta semana, el que fuera 'número dos' de la Casa Blanca ha estado dando entrevistas a varios medios estadounidenses para promocionar su nuevo libro, en el que critica abiertamente y afirma sentirse molesto con un Donald Trump, al que acusa de haberle ninguneado durante aquellos convulsos días para Estados Unidos.

En un diálogo con la CBS, Pence intentó deslegitimar la autoridad de este comité al afirmar que todos sus miembros era del Partido Demócrata, lo que es incorrecto ya que dos de ellos son republicanos, la mencionada Liz Cheney y Adam Kinzinger, sin olvidar que el líder de su partido en la Cámara, Kevin McCarthy, se opuso a la formación de una comisión bipartidista.

Las nuevas declaraciones de Pence contrastan con las de hace unos meses, cuando en agosto afirmó que no cerraba la puerta a declarar ante esta comisión. "Si alguna vez se nos hiciera una invitación formal, la consideraríamos debidamente", dijo.