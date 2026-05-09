La Comisión Electoral de Madagascar fija un referéndum constitucional para junio de 2027

Archivo - El presidente de transición de Madagascar, Michael Randrianirina - Europa Press/Contacto/Sitraka Rajaonarison

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Madagascar ha fijado un referéndum constitucional para junio de 2027, seguido de elecciones presidenciales en octubre de ese año, como parte del proceso de transición impulsado tras el golpe de Estado militar que aupó al poder al general Michael Randrianirina.

El presidente de la CENI, Thierry Rakotonarivo, ha explicado que el proceso incluirá una importante reforma del censo electoral que arrancará a finales de junio de 2026, cuyo objetivo será actualizar los datos de los votantes y mejorar la fiabilidad del registro electoral, según han recogido los medios malgaches.

Esto se produce después de que el presidente de transición de Madagascar, Randrianirina, presentara ante la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) un programa en cuatro fases de "refundación" del país destinado a redactar una nueva Constitución para la llamada Quinta República.

Randrianirina tomó posesión en octubre de 2025 como nuevo presidente después de la huida del depuesto presidente Andry Rajoelina días después de que una unidad de élite del Ejército se pusiera del lado de los manifestantes tras la represión de las movilizaciones por parte de las fuerzas de seguridad malgaches.

Las nuevas autoridades crearon un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), mientras que también impusieron una batería de medidas que anularon la Constitución de 2010 y suspendieron las instituciones, incluyendo el Tribunal Constitucional y el Senado.

La ola de protestas antigubernamentales contra los cortes de agua y electricidad, así como contra la corrupción --que se saldó con más de 20 muertos debido a la violencia policial-- acabó por hacer caer a Rajoelina, quien huyó del país en un avión francés tras denunciar un intento de golpe de Estado.

Tras el golpe, la Unión Africana (UA) suspendió a Madagascar hasta que "restablezca el orden constitucional", con el establecimiento de un gobierno de transición liderado por civiles y la organización de elecciones "libres, justas, creíbles y transparentes".

Desde entonces, el país africano --sacudido por varias asonadas desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960-- se ha ido acercando a Moscú. Randrianirina recibió en febrero al presidente Vladimir Putin, y tuvo un encuentro con el general de la Inteligencia militar rusa, Andrei Averianov, presunto supervisor del Africa Corps.