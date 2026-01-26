Una comisión halla "fallos sistémicos" en la compra israelí bajo Netanyahu de buques de guerra alemanes

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita la base naval del sector sur de Ashdod - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israeli Gpo

Tel Aviv 26 Ene. (DPA/EP) -

Una comisión de investigación israelí ha hallado "fallos sistémicos" en la adquisición de buques de guerra a Alemania por parte de Israel y en la venta de estos a Egipto de algunos de los mismos entre 2009 y 2017, años en los que gobernó el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, que habrían puesto en peligro la seguridad de su país.

"La comisión ha encontrado fallos sistémicos que afectan a la esencia misma de los procesos de desarrollo de capacidades militares y de la toma de decisiones en la adquisición de armamento por valor de miles de millones de shekels (moneda israelí que equivale a unos 27 céntimos de euro)", señala el resumen publicado por la comisión.

El órgano, centrado en investigar acusaciones de una presunta trama masiva de sobornos relacionada con el comercio de armas israelí, se ha encargado de revisar los procedimientos para la compra de equipo militar, como submarinos y corbetas alemanes, para la Armada israelí.

Asimismo, también ha hallado fallas en las ventas de buques de guerra de Alemania a Egipto en las que medió Israel y que fueron ejecutadas sin realizar consultas a los principales cargos de seguridad. "La gestión de la venta de armamento por parte de aliados a terceros países --un asunto estratégicamente delicado-- fue caótica y carente de un liderazgo claro, poniendo así en peligro la seguridad del Estado", señala el informe.

Según las acusaciones, varias personas recibieron, presuntamente, sobornos para impulsar los acuerdos entre Israel y la empresa alemana ThyssenKrupp Marine Systems. Entre los acusados se encontrarían personas de confianza de Netanyahu, aunque no el propio primer ministro.