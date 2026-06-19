La comisión que investiga la falta de papeletas en las elecciones locales de Corea del Sur ve "fallos sistemáticos"

Archivo - Imagen de archivo de papeltas durante unas elecciones en Corea del Sur. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de trabajo de la Comisión Nacional Electoral (NEC) de Corea del Sur encargado de investigar los problemas registrados a principios de junio durante las elecciones locales celebradas en el país ha afirmado este viernes que existen "fallos sistemáticos" en el funcionamiento del modelo de votación.

Así, ha recomendado a las autoridades abrir una investigación por la vía penal sobre las decisiones adoptadas de cara a estos comicios por el entonces jefe de la Comisión Electoral, Roh Tae Ak, que dimitió poco después de que finalizara el proceso electoral y se conocieran las primeras denuncias.

El jefe a cargo de la pesquisa interna, Cho Hyun Wook, ha señalado que tanto él como otros altos cargos deberían ser interrogados e investigados debido a la falta de papeletas, una situación que ha provocado tensiones y protestas en la capital del país, Seúl, donde miles de personas han salido a la calle para pedir una repetición electoral.

Estas manifestaciones, que comenzaron cerca de un colegio electoral significativamente afectado por la escasez de papeletas --una situación que fue provocado la suspensión reiterada del proceso de votación--, se han ido extendiendo hasta convertirse en concentraciones masivas, según datos de la Policía.

Cho también ha indicado que la comisión necesita una "reforma radical equivalente a su desmantelamiento". "Dados los problemas sistémicas en el sistema de gestión electoral expuestos por el incidente de la escasez de papeletas, la Comisión Electoral requiere reformas radicales", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Según el comité, 140 de los 14.288 centros de votación del país solicitaron y recibieron papeletas adicionales tras prever la escasez el día de las elecciones. De estos, 91 utilizaron las papeletas adicionales recibidas, mientras que la votación se vio interrumpida, al menos temporalmente, en 26 centros de votación debido a la falta de papeletas.

El comité, creado el 10 de junio para sacar adelante esta investigación, estaba integrado por seis miembros recomendados por organizaciones cívicas, medios de comunicación, y la comunidad jurídica y académica del país.

ENMIENDA CONSTITUCIONAL

Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha aclarado que es imperativo reformar el organismo estatal de control electoral, incluso si es necesario "enmendar la Constitución" debido a las graves deficiencias que han ido saliendo a la luz. "El asunto es realmente absurdo", ha señalado, antes de alertar de que no existe "supervisión ni control alguno sobre las operaciones del organismo de control debido a su independencia".

"Si fuera necesario, y si los partidos rivales compartieran esta opinión, ¿no debería haber al menos una enmienda constitucional sobre la Comisión Electoral Nacional?", ha aclarado, antes de explicar que su propuesta se basa en la "alta probabilidad de que cualquier intento de establecer supervisión y control legal sobre el organismo pueda derivar en declaraciones de inconstitucionalidad".