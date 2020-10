Un comité de Kenia recomienda reinstaurar el cargo de primer ministro y cambiar el sistema electoral

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta - Dennis Sigwe/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un comité keniano ha presentado un documento con una serie de recomendaciones para mejorar la gobernanza y superar las divisiones étnicas, incluida la reintroducción del puesto de primer ministro y dos vice primeros ministros y la sustitución del sistema en las elecciones según el cual el candidato más votado puede designar a todos los cargos, que han derivado en graves incidentes violentos durante los últimos años.

El documento, llamado 'Iniciativa Construyendo Puentes', ha sido presentado en el marco del acuerdo en 2018 entre el presidente, Uhuru Kenyatta, y el principal líder opositor, Raila Odinga, para limar asperezas y será sometido a referéndum antes de las próximas presidenciales, previstas para 2022.

Asimismo, contempla "intensificar" la lucha contra la corrupción e "incrementar" la "transparencia y justicia" de la representación en el sistema electoral, así como designar al candidato que quede en segundo lugar en las presidenciales como líder opositor en el Parlamento.

Por otra parte, apuesta por duplicar el número de escaños en el Senado y agregar 47 puestos para ser ocupados por mujeres de cada condado del país con el objetivo de lograr la paridad.

"Sé que hay muchas buenas propuestas. Espero y rezo porque todos asumamos esto y lo convirtamos en un diálogo nacional", ha dicho el presidente, quien ha pedido "no echar a perder este documento por diferencias políticas insignificantes". "Amansen la ambición por el bien mayor", ha sostenido.

"Si uno quiere buscar una posición de liderazgo, querría hacerlo en un ambiente fuerte económicamente. Trabajemos juntos. El éxito no debe pertenecer a un individuo, sino a la población de Kenia", ha argumentado, según ha informado el diario keniano 'The Nation'.

Así, ha solicitado "a todo el mundo" que "lea el documento con la intención de hacerlo mejor, no de criticarlo o fijarse en aquello con lo que no está de acuerdo". "Pido a mis colegas políticos, este no es momento para divisiones políticas, sino para mostrar liderazgo político y unir al país", ha defendido.

Por su parte, Odinga ha subrayado que "hay que encontrar una vía en esta Constitución para aislar los problemas que afectan a las minorías y encontrar una forma de hacerles frente, desde compartir los recursos a los derechos sobre la tierra".

El acto de presentación del documento no ha contado con la presencia del vicepresidente, William Ruto, quien ha protagonizado un sonoro distanciamiento con Kenyatta durante los últimos meses. Odinga se ha mostrado muy crítico con ello, así como con el inicio de Ruto de su campaña política de cara a las elecciones de 2022, en las que Kenyatta no podrá aspirar a la reelección.

LAS TENSIONES ENTRE KENYATTA Y RUTO

El partido gubernamental de Kenia, el Partido del Jubileo, anunció el 2 de octubre que Ruto no es bienvenido en la sede de la formación y recomendó su cese como 'número dos' de la formación, un día después de irrumpir en las oficinas con más de 30 parlamentarios para actuar contra los "bandidos".

Durante los últimos meses han aumentado las diferencias entre ambos políticos y diversos altos cargos cercanos a Ruto han sido cesados de sus cargos, en lo que diversos medios kenianos interpretan como los preparativos de Kenyatta para su salida del cargo en las elecciones de 2022.

Kenyatta y Ruto forjaron su alianza tras su imputación por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes contra la Humanidad después de las elecciones presidenciales de 2007, de los que fueron finalmente absueltos.

Ambos fueron acusados de orquestar la violencia que siguió a los comicios presidenciales de diciembre de 2007, que causó más de 1.200 muertos y alrededor de 350.000 desplazados.

Posteriormente, unieron fuerzas de cara a las elecciones de 2013 frente a Odinga, hasta entonces primer ministro y quien en un primer momento no reconoció la victoria de Kenyatta ni en esos comicios ni en los de 2017, sumiendo al país en sendas crisis, la última de las cuales se zanjó a través del acuerdo en 2018 entre el presidente y el líder opositor.