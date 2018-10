Un comité del Senado de EEUU aprueba que la nominación de Brett Kavanaugh al Supremo pase al pleno

Actualizado 29/09/2018 8:45:37 CET

Trump ordena al FBI que abra una "investigación adicional" en torno a su nominado al Tribunal Supremo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El comité de Justicia del Senado de Estados Unidos ha aprobado este viernes presentar la nominación de Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo ante el pleno, tras una vista celebrada el jueves sobre las acusaciones por agresiones sexuales contra él, si bien uno de los representantes republicanos ha resaltado que no apoyará la confirmación hasta que el FBI investigue la situación.

La votación en el comité se ha saldado con once votos a favor y diez en contra, por lo que la nominación pasará al Senado para su confirmación definitiva, según ha recogido el diario estadounidense 'The New York Times'.

Sin embargo, la petición del senador republicano Jeff Flake podría implicar que la votación en el pleno se aplace una semana para dar tiempo al FBI a investigar las acusaciones, siempre y cuando el Senado apruebe la reclamación en este sentido.

"Votaré para hacer avanzar al candidato a la sala (del Senado) con esa salvedad", ha dicho Flake antes de votar en el comité y decantar finalmente la balanza a favor de Kavanaugh.

Horas después de la votación, el citado comité ha anunciado en un comunicado que pedirá al presidente estadounidense, Donald Trump, que ordene al FBI que lleve a cabo una investigación en torno a Kavanaugh.

"Acabamos de empezar, esta noche, nuestra séptima investigación del FBI del juez Brett Kavanaugh. Algún día será reconocido como un verdadero gran juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos", ha afirmado Trump a través de su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha indicado en un comunicado que esta investigación debe estar limitada a "las acusaciones creíbles y actuales" y que debe ser finalizada en el plazo de una semana, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

Inmediatamente después, Trump ha publicado un comunicado anunciando que ha ordenado al FBI "llevar a cabo una investigación adicional" en torno a Kavanaugh. "Como ha pedido el Senado, deberá estar limitada en su alcance y finalizada en menos de una semana", ha agregado.

Por su parte, Kavanaugh ha resaltado que cooperará con las peticiones de los senadores, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.

Por el momento tampoco está claro si los republicanos cuentan con los apoyos suficientes en el Senado para aprobar la nominación de Trump al Supremo, ya que cuentan con una mayoría de 51 a 49 y cualquier voto fuera de la disciplina de partido podría acabar con las aspiraciones de Kavanaugh.

Pese a ello, el mandatario estadounidense recalcó tras la votación que no ha pensado "ni un poco" en alternativas a Kavanaugh en caso de que su nominación no sea respaldada. "Voy a dejar al Senado manejar la situación. Tomarán sus decisiones", dijo.

LA COMPARECENCIA DE FORD

La votación en el comité ha tenido lugar un día después de que Christine Blasey Ford compareciera ante el Senado y reiterara sus acusaciones contra Kavanaugh, afirmando que la agredió sexualmente hace 36 años.

"¿Con qué grado de certeza cree que Brett Kavanaugh la agredió?", le preguntó el senador demócrata Richard Durbin a Ford. "Cien por cien", respondió.

"Brett me manoseó e intentó quitarme la ropa. Le fue difícil porque estaba muy ebrio y porque llevaba un bañador de una pieza debajo de la ropa. Creí que iba a violarme. Intenté gritar para pedir ayuda", relató Ford, quien dijo que Kavanaugh y un amigo suyo, Mark Judge, "se rieron bebidos durante el ataque".

Así, aseguró que Kavanaugh le tapó la boca para que intentara gritar y pedir ayuda. "Eso fue lo que más miedo me dio y lo que ha tenido un impacto más duradero en mi vida. Me costó respirar y pensé que Brett iba a matarme de forma accidental", agregó.

Ford afirmó que desde entonces ha sufrido claustrofobia y ansiedad como resultado de la experiencia, que además le causó problemas personales cuando estaba en la universidad.

Mientras que algunos republicanos y Trump han dicho que las denuncias de Ford y otras dos mujeres contra Kavanaugh son parte de una campaña de desprestigio, Ford resaltó ante la comisión que es "una persona independiente" y "no un peón". Otras dos mujeres también han acusado a Kavanaugh de conducta sexual inapropiada. Él ha negado todos los cargos.

KAVANAUGH RECHAZÓ LAS ACUSACIONES

Inmediatamente después de la comparecencia de Ford fue Kavanaugh el que participó en la vista, si bien ambos no se cruzaron. El nominado al Supremo se describió como una víctima de "un grotesco y obvio asesinato de un personaje".

Kavanaugh rechazó de forma "inequívoca y categórica la acusación" y lamentó que durante los diez días que han pasado desde que la acusación salió a la luz "su familia y su nombre han sido destruidos de forma total y permanente por acusaciones adicionales falsas".

"No seré intimidado a retirarme de este proceso", dijo Kavanaugh, quien estuvo acompañado por su esposa a la entrada en la sala, antes de acusar a los demócratas de estar detrás de "un golpe político calculado y orquestado".

"Soy inocente", recalcó, antes de decir que "no desea nada malo" a Ford y resaltar que no cuestiona que la mujer haya sido agredida sexualmente por alguien en algún momento, pero que no fue él.