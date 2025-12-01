Condenada en Bangladesh a dos años de cárcel por corrupción la diputada británica Tulip Siddiq

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Rubel Karmaker - Archivo

Un tribunal de Bangladesh ha condenado este lunes a la diputada británica Tulip Siddiq, sobrina de la ex primera ministra bangladeshí Sheij Hasina, a dos años de prisión por su relación con un caso de corrupción vinculado a la concesión ilegal de terrenos.

La corte ha dictado el veredicto en ausencia de Siddiq, en un caso que queda listo para sentencia y que también ha llevado a condenar a la propia Hasina --que se encuentra huida en India-- y su hermana, Sheij Hehana.

Hasina ha recibido una condena de cinco años de prisión en este caso, mientras que Rehana a siete, según informaciones del diario 'The Daily Star'. Todas ellas han sido también objeto de una multa de 813 dólares (unos 700 euros).

No obstante, la Fiscalía de Bangladesh había solicitado penas de cadena perpetua para las tres acusadas. En el caso de Siddiq, ha sido hallada culpable de utilizar sus influencias para favorecer la adjudicación de terrenos.

La diputada británica ha negado en anteriores ocasiones las acusaciones vertidas en su contra y ha insistido en que se trata de un persecución y una "venganza política" por parte de las autoridades bangladeshíes.

Desde que el Gobierno de Hasina cayó en 2024 tras las fuertes protestas estudiantiles de verano, tanto ella como varios miembros de su familia se han visto sujetos a condenas y procedimientos judiciales. Hace alrededor de dos semanas, la propia exmandataria fue condenada a pena de muerte por su implicación en las muertes registradas durante las manifestaciones, en las que fallecieron decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad.