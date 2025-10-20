Condenada a cadena perpetua una profesora surcoreana por matar a una alumna de siete años

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

La Justicia de Corea del Sur ha condenado este lunes a cadena perpetua a una profesora por matar a una alumna de siete años en un colegio de la ciudad de Daejeon, en el centro del país, en un caso que se remonta al pasado mes de febrero y que conmovió a la sociedad surcoreana.

La acusada, una mujer de 48 años identificada como Myeong Jae Wan, llevó a la menor hasta su aula y posteriormente la mató tras propinarle varias puñaladas. La niña, Kim Hae Neul, falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía había solicitado la pena de muerte contra Myeong dado que la familia de la menor había pedido "la pena más dura" en su contra, si bien el tribunal ha señalado que es "difícil" lograr pruebas suficientes que respalden dicha condena.

Así, ha especificado que el caso es "poco común" y ha informado de que ya se habían registrado quejas contra la profesora, que había mostrado "conatos de ira", había golpeado un ordenador y también se había enfrentado a otro docente tan solo días antes del incidente, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

"El asesinato es un delito que se lleva a un ser humano. En este caso, se trata de una niña que no logró la protección suficiente por parte del centro educativo, donde debería haber estado a salvo", afirma la corte.