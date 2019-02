Condenado a un mes de cárcel un turista francés por volar un dron sobre el Parlamento de Birmania

Publicado 27/02/2019 17:11:56 CET

RANGÚN, 27 Feb. (Reuters/EP) -

Un tribunal de Birmania ha condenado este miércoles a un mes de cárcel a un turista francés acusado de hacer volar un dron por encima del Parlamento del país, ubicado en la capital, Naypidó, según ha confirmado la Embajada de Francia en el país.

La Policía detuvo el 7 de febrero al hombre, identificado como Arthur Desclaux, de 27 años, en los alrededores del Parlamento después de operar el dron en la zona. Un juez le ha sentenciado según la ley sobre importación y exportación de bienes.

"Entendremos que el juez ha tenido en cuenta su buena fe", han dicho fuentes de la Embajada, antes de resaltar que Desclaux no era consciente de que importar o volar un dron está prohibido en el país.

El estatus legal de los drones en Birmania no está claro. Mynat Htwe, director en el Ministerio de Hoteles y Turismo, ha dicho que no son mencionados en los 'qué hacer y qué no hacer' que se muestran en los puntos de entrada, si bien los importadores necesitan permiso.

Un total de tres periodistas y sus conductores fueron condenados a dos meses de cárcel en 2017 por un caso similar. Los sentenciados fueron el cámara singapurense Lau Hon Mong y el reportero malasio Mok Choy Lin, así como el intérprete birmano Aung Naing Soe y el conductor Hla Tin.