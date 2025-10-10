Condenado en Reino Unido un joven migrante de 26 años por amenazar de muerte a Nigel Farage

Archivo - Imagen de archivo del líder del partido de extrema derecha Reforma Reino Unido, Nigel Farage. - Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Reino Unido ha condenado este viernes a un joven de 26 años y origen afgano de amenazar de muerte al líder del partido de extrema derecha Reforma Reino Unido, Nigel Farage, en una serie de vídeos difundidos a través de la red social TikTok.

El joven, identificado como Fayaz Khan, había llegado al país en una pequeña embarcación tras cruzar el canal de la Mancha. En los vídeos, decía contestar a las declaraciones de Farage sobre los migrantes y realiza el gesto de empuñar un arma, al tiempo que imita el sonido de un disparo.

El tribunal de Southwark lo ha hallado culpable de los cargos que se le imputaban debida cuenta de la "gran presencia online" de Khan, que se hace llamar 'Madapasa' en redes sociales.

Sus amenazas fueron registradas después de que Farage --que aseguró que temía por su vida-- publicara un vídeo en su cuenta de Youtube bajo el título de 'Travesía de un migrante ilegal' y en el que hacía referencia a "hombres jóvenes en edad de combatir que iban a Reino Unido y de los que luego se sabía muy poco".

El vídeo de Khan, que ha sido incluido en las pruebas como parte de la acusación, recogía declaraciones en las que el acusado aseguraba haberse trasladado a Reino Unido "para casarse con su hermana". "No hables de mí y bórralo", afirmaba.