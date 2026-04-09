Condenados a pena capital dos expolicías por matar a un manifestante durante las protestas de 2024 en Bangladesh

Archivo - Imagen de archivo de las protestas contra la ex primera ministra Sheij Hasina en Bangladesh. - Syed Mahabubul Kader/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Bangladesh ha condenado este jueves a pena capital a dos antiguos agentes de Policía por matar a un manifestante durante las fuertes protestas que tuvieron lugar en el país en el verano de 2024 y que llevaron a la caída del Gobierno de la entonces primera ministra, Sheij Hasina.

Los jueces del Tribunal Internacional de Crímenes, una corte de Daca especializada en este tipo de delitos, ha decidido finalmente imponer la pena de muerte contra los dos acusados, mientras que otros tres agentes han sido condenados a cadena perpetua y otros 25 han recibido sendas condenas a diferentes años de prisión.

En total, una treintena de personas se encontraban imputadas en relación con la muerte del estudiante y manifestante Abú Sayed, docente de la Universidad Begum Rokeya, en Rangpur, si bien otros 24 siguen en busca y captura, según informaciones del diario 'The Star'. Otras seis personas se encuentran bajo custodia a la espera de que se lleven a cabo los juicios en su contra, si bien han tenido que personarse ante el tribunal.

Los familiares de la víctima lo han descrito como "el primer mártir de las revueltas de julio" y han acudido a los juzgados para conocer la sentencia. "Queremos la mayor condena para aquellos que mataron a mi hermano", ha apelado Abú Hosain.

La cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024 costó la vida a unas 1.400 personas y finalmente provocaron la caída de Hasina tras quince años de mandato. Posteriormente, la otrora jefa de Gobierno fue condenada a pena de muerte por su implicación.

No obstante, Hasina, que se encuentra exiliada en India --que de momento se niega a extraditarla a Bangladesh--, ha rechazado este veredicto y ha acusado a la Justicia de Bangladesh de "amañarlo" y de actuar con "parcialidad".