Conferencia de Múnich defiende invitar a miembros de AfD aunque aclara que no tendrán intervenciones públicas

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, por sus siglas en inglés) ha defendido este viernes la invitación a los miembros de Alternativa para Alemania (AfD), aunque ha señalado que no hay intervenciones públicas previstas de político del partido de ultraderecha.

Después de la polémica surgida por el hecho de que la conferencia anual sobre política de seguridad internacional expidiera invitaciones a miembros de AfD, el presidente del foro, Wolfgang Ischinger, ha indicado en declaraciones enviadas a Europa Press que la conferencia es una "plataforma de diálogo" que "aspira a reflejar el espectro de opiniones más amplio posible, incluidas las posiciones contrarias".

Consultado por Europa Press, un portavoz de la MSC ha justificado la decisión afirmando que se decidió invitar a diputados de todos los partidos representados en el Bundestag, incluida AfD, que en la actualidad es el principal partido de la oposición. "El mismo principio se aplicó antes de 2024", ha indicado, apuntando que se prioriza a miembros de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Defensa del Bundestag.

En todo caso, el portavoz ha explicado que no está previsto que políticos de AfD "intervengan en el escenario" de la conferencia en la edición de este año, programada del 13 al 15 de febrero de este año.

La MSC ha defendido su caracter de fundación "privada e independiente" que no tiene que responder por las invitaciones a sus actos. "Cada año, la MSC revisa cuidadosamente quién recibirá una invitación a la conferencia. La decisión final la adopta el presidente en consulta con el consejo de la Fundación de la Conferencia de Seguridad de Múnich", ha resumido el portavoz.