El congresista demócrata Dean Phillips se presenta a la Casa Blanca como un intento de relevo generacional

El representante por Minnesota decide comparecer tras meses pidiendo una alternativa dado el descenso de Biden en las encuestas



MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El represesentante demócrata por Minnesota Dean Phillips ha presentado a última hora de este pasado jueves su candidatura a las elecciones presidenciales de EEUU en un esfuerzo para proponer una alternativa interna al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sabiendas de que el mandatario cuenta con el respaldo absoluto del partido de cara a los comicios de 2024.

El pasado 1 de octubre, Phillips decidió dimitir de su posición como integrante del comité del líder de la minoría demócrata en la cámara baja del Congreso por fuertes discrepancias con sus colegas sobre el futuro de la candidatura demócrata para las elecciones del año que viene, en un gesto inusual para un político que casi siempre ha votado siguiendo la disciplina de partido.

"El presidente Biden ha hecho un trabajo espectacular pero no puedo quedarme callado cuando los números nos están diciendo que vamos a enfrentarnos a una situación de emergencia el próximo noviembre (de 2025)", ha explicado en declaraciones a CBS.

Sin ir más lejos, una encuesta de Gallup publicada esta semana registraba un mínimo histórico de aprobación para Biden entre los votantes de su partido Demócrata: un 75 por ciento, lo que supone una caída de once puntos respecto al mes de septiembre, dada muy en parte por su respaldo al Gobierno israelí durante la guerra de Gaza.

Asimismo, el índice de aprobación general sobre el mandatario, según la media de encuestas recogida por la web especializada FiveThirtyEight y actualizada hasta el 26 de octubre, concede ahora mismo al presidente un 40,3 por ciento de apoyo entre la población, lejos del 53,1 con el que llegó al cargo.

Antes de presentar su candidatura ante la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos, Phillips avanzó al jefe de Gabinete de Biden, Jeff Zients, su intención de "abanderar una nueva generación de candidatos para competir por la nominación". El congresista, cabe recordar, tiene 54 años por los 80 del presidente estadounidense, quien ya ha anunciado su intención de revalidar mandato con el respaldo total del Comité Nacional Demócrata.

Aunque Phillips explicó a CNN que su conversación con el jefe de Gabinete de Biden fue "amistosa, dentro de su brevedad", el congresista insistió en que los próximos meses pueden esconder una trampa para el partido Demócrata en forma de Donald Trump, favorito sin discusión en el partido Republicano y entre sus simpatizantes para enfrentarse a Biden a pesar de los procesos en su contra.

"No sé cómo estamos ignorando lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo y lo que estamos leyendo. Todo apunta a la misma situación: si no prestamos atención inmediatamente a todo lo que está ocurriendo, me temo que la consecuencia va a ser una nueva Administración Trump en 2024", manifestó el congresista.