Un congresista republicano registra una propuesta de ley para anexionar Groenlandia a EEUU

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El congresista republicano Randy Fine ha registrado este lunes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos una propuesta de ley para anexionar como 51º estado del país norteamericano al territorio semiautónomo de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, alegando que Washington "no puede permitir que potencias adversarias ganen influencia sobre una de las regiones estratégicamente más importantes del mundo".

"Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar; es un activo vital para la seguridad nacional", ha declarado Fine en la nota publicada en su web de representante, subrayando que "quien controle Groenlandia controla rutas marítimas clave en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos". "Estados Unidos no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y buscan socavar nuestra seguridad", ha agregado.

El republicano ha alertado de que "China y Rusia continúan expandiendo agresivamente su presencia en la región, mientras que años de políticas débiles bajo el Gobierno de Joe Biden permitieron que la posición estratégica de Estados Unidos se erosionara", pese a que la Administración de Donald Trump ha rechazado enviar más efectivos a la isla, en la que tiene múltiples bases, dada su pertenencia a la OTAN.

El documento registrado ante la Cámara de Representantes recoge la autorización al inquilino de la Casa Blanca para que tome las medidas necesarias para anexionar o adquirir Groenlandia como territorio de Estados Unidos, incluyendo negociaciones con el Gobierno de Dinamarca.

"Mi proyecto de ley protegerá nuestra patria, asegurará nuestro futuro económico y garantizará que Estados Unidos, no China ni Rusia, establezca las reglas en el Ártico", ha alegado Fine, que ha destacado que "así se ven el liderazgo y la fortaleza de Estados Unidos".

El texto ha llegado a la cámara baja estadounidense horas después de que el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, haya defendido que el territorio insular forma parte de Dinamarca, apostando por la cooperación con la OTAN para "defender la isla" y después de que el presidente estadounidense reiterara su deseo de anexionarse el territorio.

La cuestión ha hecho saltar las alarmas en Europa, una situación acrecentada por el embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, quien, también este lunes, ha mostrado su apoyo a la independencia de Groenlandia y han asegurado que la isla "no quiere formar parte de Estados Unidos, pero tampoco de Dinamarca".