Venezuela | Directo: Venezuela eleva a un centenar los muertos por el ataque de EEUU

Europa Press Internacional
Actualizado: jueves, 8 enero 2026 8:17
MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me comple anunicar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

Sigue en directo la última hora de Venezuela tras la captura de Maduro:

Enrique Santiago (IU) reprocha a PP y Vox estar "callados" ante EEUU y asegura que la "receta" es el "multilateralismo"

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha reprochado este miércoles al Partido Popular y a Vox que "estén callados" ante las actuaciones de Estados Unidos (EEUU) en el contexto internacional, asegurando que la "receta" es el "multilateralismo".

Rodríguez defiende las relaciones comerciales con EEUU pese a la "mancha" que deja la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este miércoles que el país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", después de que haya iniciado negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, en un contexto marcado por la intervención militar del país norteamericano y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Petro afirma que habló con Delcy Rodríguez y le propuso un "diálogo tripartito" con EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado este miércoles que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un "diálogo tripartito" con Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país tras la captura el pasado sábado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores en el que han muerto un centenar de personas según las autoridades venezolanas.

Venezuela eleva a un centenar los muertos por el ataque de EEUU

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado este miércoles al menos a cien las víctimas mortales por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flórez.

Trump y Petro anuncian un encuentro en EEUU tras una llamada sobre "drogas y otros desacuerdos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que recibirá próximamente a su su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien ha mantenido una conversación telefónica, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una enventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela.

