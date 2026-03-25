El Consejo de DDHH de la ONU celebrará el viernes un debate urgente sobre el ataque contra una escuela en Minab

Funeral por las más de 160 niñas muertas en un bombardeo contra una escuela en Minab, Irán, en los primeros compases de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático (archivo) - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará este viernes un debate urgente sobre el ataque perpetrado contra una escuela femenina en la ciudad iraní de Minab en los primeros compases de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que habría dejado cerca de 180 muertos, incluidas casi 170 alumnas.

El organismo ha afirmado que el debate", titulado 'El ataque aéreo contra la escuela femenina Sajaré Tayebé de Minab, Irán, como grave violación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos', tendrá lugar a las 9.00 horas en el Palacio de las Naciones de la ciudad suiza de Ginebra.

La sesión ha sido acordada tras una petición formal presentada el lunes por Irán, China y Cuba. Así, contempla una discusión sobre el citado bombardeo en el contexto de "la protección de los niños y las instituciones educativas en los conflictos armados internacionales".

Las autoridades israelíes han anunciado que está investigando ya los restos de las armas utilizadas en el ataque están siendo examinados y ha adelantado que las conclusiones podrían ser llevadas ante tribunales internacionales.

Estados Unidos ha dicho en varias ocasiones que está investigando el bombardeo, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a afirmar sin pruebas que podría haber sido ejecutado por Irán, a pesar del uso de misiles 'Tomahawk' en el ataque, con los que Teherán no cuenta.