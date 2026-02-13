El Consejo de Seguridad avisa de que los despliegues de la ONU corren peligro en Sudán del Sur

Archivo - El jefe del Estado Mayor del Ejército de Sudán del Sur, Paul Nang Majok (derecha) - Europa Press/Contacto/Samir Bol - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha alertado de que los dos despliegues de paz simultáneos de la ONU en Sudán del Sur están en peligro por la escalada de violencia de los últimos meses en el país africano.

El Gobierno de Sudán del Sur lleva meses pidiendo el cierre de las principales bases de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Wau y Bentiu, afirmando que la medida es una cuestión de soberanía nacional mientras la ONU lleva a cabo una reducción obligatoria de efectivos.

El momento es extremadamente delicado tanto la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para la región de Abyei (UNISFA) como, especialmente, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS).

El Ejército sursudanés anunció a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO --encabezado por el antiguo líder rebelde y exvicepresidente sursudanés, Riek Machar-- y emitió una orden de evacuación en tres condados para la retirada de civiles, 'cascos azules' de la UNMISS y trabajadores de organizaciones humanitarias.

"Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su preocupación por las demandas de cerrar bases críticas en Wau y Bentiu, lo que plantearía una grave amenaza a la UNMISS y la UNISFA y debilitaría su capacidad para cumplir sus mandatos, incluida la protección del componente de civiles y la facilitación de la entrega de ayuda", hace saber el máximo órgano ejecutivo de la ONU.

Los miembros del Consejo de Seguridad destacan que la continua cooperación constructiva entre el gobierno anfitrión y la UNMISS es esencial para mantener la paz y la estabilidad, facilitar el acceso humanitario seguro y oportuno y garantizar la protección de los civiles.