El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza la prórroga del embargo de armas a Irán propuesta por EEUU

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado este viernes la resolución presentada por Estados Unidos para prorrogar el embargo de armas a Irán, al obtener solo dos votos a favor, dos en contra y once abstenciones.

"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional. Hoy no ha podido cumplir su misión fundamental", ha subrayado el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tras conocerse la decisión.

Pompeo ha asegurado que el Consejo de Seguridad ha rechazado una resolución "razonable" para extender el embargo de armas a Irán, que ha tenido una duración de 13 años. "Ha allanado el camino para que el principal estado patrocinador del terrorismo compra y venda armas convencionales sin ninguna restricción concreta por parte de la ONU por primera vez desde hace más de una década", ha indicado el secretario de Estado.

Asimismo, ha calificado de "fracaso" la acción de la ONU en su actuación de defensa de la paz y seguridad internacional, algo que ha señalado que es "inexcusable".

Pompeo ha sostenido en un comunicado que el Consejo de Seguridad ha rechazado extender este embargo pese a los llamamientos de números países de Oriente Próximo "amenazados por la violencia de Irán". Además, ha trasladado que Irán "extenderá aun más el caos y la destrucción" al expirar el embargo.

"Estados Unidos nunca abandonará a sus aliados en la región que esperaban más del Consejo de Seguridad. Seguiremos trabajando para asegurar que el régimen del terror teocrático no tenga la libertad de comprar y vender armas que amenacen el corazón de Europa, Oriente Próximo y más allá", ha añadido.

El representante estadounidense había afirmado que sería "una locura" no aceptar la resolución. "No podemos permitir que el mayor promotor del terrorismo a nivel mundial compre y venda armas. Quiero decir, eso es una locura", manifestó Pompeo, quien resaltó que "no tiene sentido" que Teherán pueda "comprar y vender sistemas de armas", antes de la votación.

CRÍTICAS DESDE IRÁN A UN NUEVO EMBARGO

La legación diplomática de Irán ante la ONU destacó el jueves que la resolución presentada por Estados Unidos supone "una grave violación" de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad del organismo, que respaldó el acuerdo nuclear de 2015, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"No tiene relación alguna con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional", criticó, antes de afirmar que Estados Unidos "ha atacado la integridad, autoridad y credibilidad del Consejo de Seguridad y, por extensión, de la ONU, así como el multilateralismo, el Estado de Derecho y la diplomacia".

El embargo de armas concluye el 18 de octubre bajo una de las cláusulas del acuerdo nuclear de 2015. Rusia y China, que cuentan con derecho a veto, ya han mostrado su oposición al borrador estadounidense.

Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.

Sin embargo, han vuelto a incrementarse después de que cazas estadounidenses interceptaran en julio un avión de pasajeros de la aerolínea Mahan Air cuando sobrevolaba Siria, un suceso que se saldó con varios pasajeros heridos después de que el piloto tuviera que realizar un brusco cambio de altura ante la aproximación.