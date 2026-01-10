El Consejo de Seguridad se reúne el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

Imagen de archivo de ataques rusos en Kiev. - Europa Press/Contacto/Li Dongxu

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el ocurrido en la madrugada de este pasado viernes, caracterizado por el uso del misil balístico hipersónico 'Oreshnik', por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno.

En su calendario actualizado, Naciones Unidas fija el inicio de la sesión del Consejo de Seguridad a partir de las 15.00 del lunes (las 21.00 en la España peninsular y Baleares), para tratar "el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania".

Esta semana, cabe recordar, también ha sido escenario de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, cuyos líderes acordaron garantías de seguridad vinculantes para el país cuando termine el conflicto y concretaron aspectos de un posible despliegue de una fuerza internacional para preservarlas.