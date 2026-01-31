Los conservadores alemanes suben en intención de voto y empatan con la ultraderecha en encuestas electorales

Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

BERLÍN 31 Ene. (DPA/EP) -

La alianza conservadora CDU/CSU que lidera el canciller alemán Friedrich Merz y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) han vuelto a empatar en un sondeo con el 26% de la intención de voto tras meses, después de que los conservadores hayan subido un punto porcentual en las últimas semanas, según ha hecho saber este sábado el instituto de investigación demoscópica Insa.

Para los conservadores, el resultado de la encuesta realizada por encargo del dominical 'Bild am Sonntag' sobre a quién votarían los ciudadados si hubiese elecciones este domingo significa un punto porcentual más que en el sondeo anterior, mientras que la AfD lleva semanas estancada este valor.

La última vez que ambos partidos empataron en la encuesta dominical de Insa fue en septiembre de 2025.

El Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la coalición con los conservadores de Merz, también ha ganado un punto y alcanzado el 16%, su mejor resultado desde junio de 2025.

Insa no registró cambios en el apoyo a los partidos de la oposición, Los Verdes y La Izquierda, que se mantuvieron en el 11% y el 10%, respectivamente.

La alianza populista de izquierda BSW (4%) y el Partido Liberal (3%) seguirían sin entrar en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, por estar debajo del umbral del 5 % que estipula la ley. El 4% de los encuestados ha señalado que votaría a otros partidos.

Insa ha enterevistado a 1.204 votantes en Alemania entre el 26 y el 30 de enero para elaborar el sondeo representativo. La tolerancia de error estadística máxima es de alrededor de 2,9 puntos porcentuales.

Las encuestas electorales suelen estar sujetas a incertidumbres. Entre otras cosas, la disminución de la lealtad a los partidos y las decisiones cada vez más precipitadas dificultan a los institutos de sondeos la ponderación de los datos recopilados. En principio, las encuestas solo reflejan la opinión en el momento de la entrevista y no son pronósticos de los posibles resultados electorales.