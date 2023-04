Los conservadores finlandeses inician los contactos para tratar de formar Gobierno

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido de Coalición Nacional de Finlandia, vencedor de las últimas elecciones legislativas, ha iniciado este viernes los primeros contactos con el resto de formaciones para tantear sus respectivas posiciones de cara a la formación de un futuro Gobierno.

Los conservadores obtuvieron el 20,8 por ciento de los votos en los comicios, lo que se traduce en 48 escaños en un Parlamento compuesto por un total de 200. El ultraderechista Partido de los Finlandeses quedó en segunda posición --20 por ciento de los votos y 46 escaños--, mientras que los socialdemócratas obtuvieron la tercera plaza --19,9 por ciento de los sufragios y 43 diputados--.

Coalición Nacional ha designado como interlocutor a su presidente, Petteri Orpo, que se ha visto este viernes con representantes de otras formaciones para entregarles un total de 46 preguntas con las que quiere que se posicionen sobre temas considerados clave para la legislatura en ciernes.

Los conservadores citan entre sus requisitos un recorte presupuestario de 6.000 millones de euros y piden a otros partidos que aclaren si estarían dispuestos a respaldar iniciativas del Gobierno sin formar parte de una hipotética coalición. Orpo ha negado que esto signifique priorizar un futuro Ejecutivo en minoría, según la cadena YLE.

La líder del Partido de los Finlandeses, Riikka Purra, ya ha dejado claro de que su apoyo pasa por un endurecimiento significativo de las políticas de inmigración, un tema en el que, en cambio, la primera ministra saliente, Sanna Marin, quiere marcar distancias con Coalición Nacional.

Marin, que ya ha anunciado su dimisión como presidenta del Partido Socialdemócrata tras asumir que no repetirá como primera ministra, ha subrayado que su grupo no quiere nuevas restricciones en el ámbito de la inmigración y ha lamentado que los conservadores no sean más ambiciosos en el tema medioambiental.

Marin ha puesto también en cuestión la voluntad de sus rivales de llegar a un acuerdo por el retraso en el inicio de estas negociaciones, que formalmente no comenzarán hasta principios de la próxima semana. Los socialdemócratas no descartan 'a priori' una 'gran coalición'.