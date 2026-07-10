El Constitucional de Senegal falla que la polémica reforma de la Carta Magna es "contraria a la Constitución"

Archivo - Cartel en apoyo a Bassirou Diomaye Faye de cara a las elecciones presidenciales en Senegal en 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Senegal ha fallado que la enmienda a la Carta Magna aprobada el 29 de junio por el Parlamento es "contraria a la Constitución", después de analizar el recurso presentado por el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, en pleno pulso con el ex primer ministro Ousmane Sonko, su antiguo aliado.

"La ley aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de junio de 2026, con el número 18/2026, es contraria a la Constitución", ha dicho el tribunal en un fallo publicado a través de su página web, en el que agrega que "esta decisión se publicará en el Diario Oficial de la República de Senegal y donde sea necesario".

La decisión ha sido publicada después de que el Constitucional considerara aceptable la petición presentada por el jefe de Estado, cuyo abogado, Cheikh Ahmadou Ndiaye, presentó el citado recurso por "violación de los procedimientos", una petición que tiene carácter de urgencia, por lo que reclamaba que fuera considerada en un plazo de ocho días.

La enmienda constitucional aprobada por el Parlamento, que modifica un total de 29 artículos de la Constitución senegalesa, paso el trámite con los votos a favor de 129 de los 165 parlamentarios. La reforma expande las competencias del Parlamento, ahora presidido por Sonko, y reduce las del presidente, en medio de las tensiones institucionales de los últimos meses.

De hecho, el ministro de Justicia, Moussa Sarr, manifestó durante la sesión parlamentaria en la que se aprobó la reforma que diversas cláusulas del texto "tienen en su naturaleza una modificación de ciertos equilibrios fundamentales del régimen institucional senegalés", al tiempo que dijo que Faye había decidido someter a referéndum el texto, en caso de que pasara los trámites.

Las tensiones entre Sonko y Faye han aumentado en torno a la agenda de reformas impulsada por el presidente y se han incrementado después del cese del ex primer ministro, quien consiguió días después ser restituido en el Parlamento y ser nombrado al frente del Parlamento, desde donde prometió no impulsar una moción de censura contra el mandatario, si bien adelantó que el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) --al que pertenecen ambos-- impulsaría diversas medidas que contarían con el rechazo del jefe de Estado.

El presidente senegalés tomó posesión el 2 de abril de 2024 tras imponerse en primera vuelta al ex primer ministro Amadou Ba, designado por el oficialismo para tratar de coger el testigo de Macky Sall, quien abandonó el cargo tras cumplir con sus dos mandatos constitucionales y tras la citada exclusión de las papeletas del nombre de Sonko, principal 'hombre fuerte' en la oposición.