Controlado un incendio en la planta petroquímica iraní de Tabriz tras sufrir un ataque aéreo

Bandera de Irán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados contra territorio iraní, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos contra Teherán el pasado 28 de febrero, ha provocado este domingo un incendio en una unidad de una planta petroquímica ubicada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, que ya ha sido controlado.

"Hace unas horas, una de las unidades petroquímicas de Tabriz fue atacada por el enemigo sionista-estadounidense", ha informado el director general de Gestión de Crisis de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, en declaraciones recogidas por la agencia Fars en las cuales señalaba que la situación estaba "bajo control", mientras los equipos de rescate y fuerzas operativas intervenían en el escenario de los hechos.

Con relación a este suceso, no han sido liberadas sustancias peligrosas, tóxicas o contaminantes en el incidente. No obstante, se ha instado a la ciudadanía a "no prestar atención a los rumores" y a seguir las noticias de fuentes oficiales.