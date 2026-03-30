Irán anuncia el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y Elburz tras un apagón atribuido a ataques

Imagen nocturna de Teherán - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado alrededor de la medianoche de este lunes el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y la vecina provincia de Elburz, tras las interrupciones registradas a consecuencia de ataques contra infraestructura eléctrica del país.

"El problema se ha resuelto con carácter de urgencia y la mayoría de las zonas ya tienen suministro eléctrico; el resto de zonas volverán a tener suministro en los próximos 20 minutos", ha afirmado el viceministro de Energía iraní, Mostafa Rayabi Mashhadi, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Fars, tras reconocer que tras "un ataque de los enemigos contra la infraestructura eléctrica, se han visto afectadas una zona del este de Teherán y otra en Alborz".

De todas maneras, Mashhadi ha transmitido a los habitantes de la capital que "si alguna zona de Teherán se queda sin suministro eléctrico, los residentes deben llamar al número de asistencia 121", a fin de abordar el posible incidente.