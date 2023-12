Las conversaciones de alto nivel sobre el estatus histórico de Somalilandia se reanudan en Yibuti

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, se ha reunido con su homólogo de la región independentista de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, en Yibuti para reactivar las conversaciones sobre el estatus histórico del territorio, autoproclamado república independiente en 1991 sin ningún país del mundo que así lo reconozca.

El presidente somalí ha ido acompañado del ministro del Interior, Ahmed Malin Fiqi; el de Comercio, Yibril Abdirashid y el negociador especial para las conversaciones, Abdikarim Husein Guled.

Las conversaciones, que comenzaron a última hora de ayer, se centrarán en las cuestiones de seguridad y económicas antes de pasar al ámbito político con el objetivo, según un comunicado de la Presidencia de Somalia recogido por la agencia oficial de noticias del país, Sonna, de "restaurar la confianza y promover las relaciones fraternales entre ambas partes".

Esta negociación se reanuda en un momento de tensión en Somalilandia, tras varios meses de enfrentamientos entre fuerzas somalilandesas con clanes unionistas de la ciudad de Las Anod. Según Somalilandia, estos clanes cuentan con el respaldo de las autoridades del estado somalí de Puntlandia, acusaciones que el Gobierno local puntlandés desmiente por completo.

El conflicto parece haberse relajado en los últimos meses después de una retirada estratégica en agosto de las fuerzas somalilandesas tras un avance tribal contra sus bases militares.

No obstante, el presidente de Puntlandia, Said Deni, ha lamentado las circunstancias en las que se está produciendo este encuentro de acercamiento porque su estado no ha sido invitado.

"Criticamos y condenamos esta reunión en Yibuti. No es justo discutir la cuestión de Somalilandia mientras Puntlandia está ausente. Está mal", ha manifestado en comentarios recogidos por el portal Caasimada On Line.