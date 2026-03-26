Corea del Norte y Bielorrusia firman un Tratado de Amistad y Cooperación

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, saluda al líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su visita oficial a Pyongyang - Europa Press/Contacto/Andrei Stasevich

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, han suscrito este miércoles un Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, en el marco de la visita oficial de dos días del mandatario europeo a Pyongyang.

"Las relaciones de amistad entre Bielorrusia y Corea del Norte están entrando en una fase fundamentalmente nueva", ha anunciado Lukashenko, según ha recogido el diario bielorruso 'Sovetskaya Belorussiya', que agrega que el mandatario ha reivindicado como "valores compartidos" por ambas naciones al "patriotismo, la preservación de la memoria histórica y el respeto por la tercera edad".

A su vez, las partes firmantes han suscrito diez memorandos y acuerdos sobre temas relacionados con la cooperación científica y técnica, educativa, cultural, sanitaria, agrícola, informativa y deportiva, amén de un pacto con la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia y el Ministerio de Exteriores del mismo país.

Defendiendo que en la actualidad "las potencias dominantes ignoran y violan abiertamente el Derecho Internacional", Lukashenko ha subrayado la importancia de que los "países independientes" cooperen "más estrechamente" en aras de proteger su soberanía y "mejorar el bienestar" de sus ciudadanos.

"Abogamos por un mundo multipolar basado en el respeto mutuo del principio de igualdad de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la consideración de los intereses de cada uno", ha asegurado el presidente de Bielorrusia.

El propio Lukashenko felicitó el lunes a Kim por su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano decisorio del país, que encabeza desde diciembre de 2011, cuando reemplazó a su padre, Kim Jong Il, tras su fallecimiento a los 69 años.