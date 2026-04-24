Corea del Sur y Canadá realizan maniobras militares conjuntas por primera vez

Archivo - Miembros de la Fuerza de Guerra Especial de la República de Corea participan en unas maniobras de invierno en el campo de entrenamiento en Pyeongchang, en Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Defense Ministry - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fuerzas de los Ejércitos de Corea del Sur y de Canadá realizan esta semana prácticas militares conjuntas en territorio surocoreano, en el primer ejercicio de este tipo en su historia y cuando se cumplen 75 años de una batalla clave de la guerra de Corea que contó con participación de militares canadienses.

Según informa la agencia surcoreana Yonhap, las prácticas incluyen ejercicios de combate terrestre y tienen lugar en el condado de Inje, unos 120 kilometros al noreste de Seúl, una zona montañosa que acoge el Centro de Entrenamiento de Combate de Corea (KCTC).

Las maniobras tienen una duración de once días y se prolongarán hasta el próximo 30 de abril. En el primer entrenamiento de este tipo entre Corea del Sur y Canadá se ponen en práctica tecnologías avanzadas para simulaciones realistas de combate.

El entrenamiento conjunto se produce mientras las tropas canadienses visitan Corea del Sur para conmemorar el 75º aniversario de la batalla de Kapyong, clave para el transcurrir de la guerra de Corea y la contienda más importante en la que participaron fuerzas canadienses encuadradas en el Mando de Naciones Unidas frente a tropas chinas.