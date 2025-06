Corea del Sur obliga a Mitsubishi a indemnizar a una mujer de 107 años víctima de trabajo forzado en la guerra en Japón

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de apelaciones surcoreano ha condenado este sábado a la japonesa Mitsubishi Heavy Industries Ltd. a indemnizar con 100 millones de wones (aproximadamente 605.280 euros) en términos de reparación por demanda por daños y perjuicios a una anciana de 107 años que fue víctima de trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial.

El dictamen ha sido emitido por la división civil del Tribunal del Distrito Central de Seúl y contraviene una sentencia anterior --de 2022-- en la que se desestimaba la demanda interpuesta por Kim Han Soo, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En su momento y dado que la demanda fue registrada en 2015, la Justicia del país determinó que el reclamo se había presentado fuera del plazo legalmente establecido, tres años después de un fallo clave del Tribunal Supremo de Corea del Sur que reconocía el derecho de las víctimas a exigir compensaciones.

Además, el tribunal de apelaciones reinterpretó su lectura respecto a los plazos de prescripción, basándose esta vez en una decisión de 2018, que reforzó el reconocimiento legal del derecho de las víctimas a ser compensadas, y no en el fallo de 2012. Esta nueva lectura del caso permitió admitir la reclamación presentada por Kim.

La demandante declaró que había sido forzada a trabajar en un astillero administrado por una compañía japonesa en 1944, cuando Corea se encontraba aún bajo el dominio colonial de Japón, logrando una inusual victoria para las víctimas del trabajo forzado.

No obstante, tal resolución no ha disipado las dudas sobre si Mitsubishi afrontará o no la orden de pago.

Así las cosas, el Ejecutivo japonés ha defendido que todas las exigencias de compensación económica relativas a este período quedaron resueltas con la firma del tratado bilateral de 1965, por el que Seúl y Tokio retomaban sus relaciones diplomáticas.

Sin embargo, los tribunales surcoreanos han seguido exigiendo el reconociendo el derecho de las víctimas a exigir una reparación individual.