Correa, Lula y el 'kirchnerismo' claman contra la autoproclamación de Guaidó

Publicado 25/01/2019 16:39:15 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y los antiguos colaboradores de la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner han condenado lo que consideran un golpe contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

Correa ha considerado "vergonzosa" la "claudicación al imperialismo" de los países de la región por reconocer a Guaidó como mandatario legítimo, advirtiendo de que se sienta un precedente peligroso que se podría extender a cualquier gobierno "democrático o no democrático, como le dé la gana" a Estados Unidos.

El ex presidente ecuatoriano ha atribuido esta ofensiva contra Maduro al cambio de signo político en la mayoría de los gobiernos de América Latina. En su opinión, es "un nuevo Plan Cóndor". "No se utilizan militares, asesinatos, desapariciones porque no los necesitan, pero no excluyamos esa posibilidad", ha alertado en una entrevista a RT.

Por su parte, Lula, que purga una condena de más de doce años de cárcel por corrupción, ha criticado al nuevo presidente de Brasil, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, por criticar a Maduro. "¿Qué moral tiene para hablar de Venezuela?", ha planteado en Twitter.

"¿Bolsonaro no cuida ni de su hijo y quiere cuidar de otro país?", ha reprochado, aludiendo a Flavio Bolsonaro, senador electo, que está siendo investigado por irregularidades fiscales y por contratar a una familia de conocidos mafiosos sospechosos de matar a una concejala.

Por su parte, la ex presidenta argentina guardia silencio pero el bloque 'kirchnerista' del Congreso ha emitido un comunicado en el que denuncia un "intento de golpe en Venezuela" facilitado por una "injerencia indebida, al tiempo que apunta al diálogo como "camino" y a la democracia como "único procedimiento", según informa 'La Nación'.

La autoproclamación de Guaidó, reza el comunicado, "es un acto de desprecio a la libre determinación de la ciudadanía venezolana que viene decidiendo en el marco de elecciones democráticas y con veedores internacionales, que países de la región (...) por razones ideológicas y desde afuera pretendan ser quienes reconozcan o desconozcan".

Correa, Lula y Fernández de Kirchner fueron parte de la corriente bolivariana que dominó el continente hasta hace apenas unos años. Los nuevos gobiernos de Ecuador, Brasil y Argentina, en cambio, han optado por aislar a Maduro y el 'chavismo'.