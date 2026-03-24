Costa cree que Hungría desbloqueará el préstamo a Ucrania "quizás solo después" de sus elecciones del 12 de abril

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas (Bélgica). - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha vuelto a lamentar este martes el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, y ha señalado que "quizás" habrá que esperar a las elecciones legislativas que tiene lugar en el país el próximo 12 de abril para que Budapest "cumpla con su palabra".

Así lo ha asegurado durante un debate con estudiantes de la escuela de Asuntos Internacionales SciencesPo de Paris al ser preguntado sobre el bloqueo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a la ayuda a Kiev aprobada en el Consejo Europeo de diciembre, y que Budapest ahora bloquea entre acusaciones a Ucrania por haber saboteado el paso de petróleo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba.

"Sabemos que tenemos elecciones en Hungría el 12 de abril. Por lo tanto, en primer lugar, lo que hoy es una herramienta electoral deja de ser útil después de los comicios. Y en segundo lugar, los húngaros son libres de elegir su futuro Gobierno", ha afirmado el socialista portugués, aludiendo de manera indirecta a que Orbán usa su veto en Bruselas con motivos electorales.

Costa ha indicado que los húngaros decidirán "si quieren continuar con este gobierno o cambiarlo" porque "esto es la democracia" y debe ser respetado. Pero, en cualquier caso, lo que se espera en su opinión es que "todos los Estados miembro se comprometan sobre la base de una cooperación leal para intentar encontrar soluciones".

"Porque cuando el Tratado exige unanimidad, no otorga a ningún Estado un derecho de veto. Lo que el Tratado exige es, precisamente, la unanimidad (...) establece e impone un deber especial a todos los Estados miembro: el de intentar alcanzar una decisión común", ha proseguido en su explicación.

Tras lamentar nuevamente que Hungría no cumpliera con decisión adoptada el pasado 18 diciembre dando su 'sí' al préstamo a Ucrania, Costa ha recordado que ahora solo se necesita la implementación oficial del crédito y que "Hungría no puede retractarse de su palabra". "Eso es lo que espero, aunque quizás ocurra solo después del 12 de abril", ha concluido.