Costa pide decisiones a líderes de la UE para un apoyo financiero a Ucrania en pleno debate sobre usar los activos rusos

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, habla con líderes europeos en el marco del último G20 en Johanesburgo en Sudáfrica. - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

BRUSELAS 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha reclamado este martes decisiones a los líderes de la Unión Europea para que en el marco de la próxima cumbre del día 18 de diciembre tomen decisiones para confirmar el apoyo financiero a Ucrania, en pleno debate sobre el uso de los activos rusos congelados en Europa para un préstamo de reparación a Ucrania.

La cita en Bruselas, que contará con la intervención del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llega en plenas conversaciones lideradas por Estados Unidos para acabar la guerra en Ucrania, contexto en el que los líderes europeos quieren elevar la presión sobre Rusia para que se siente a negociar e influir en el proceso para que los intereses de seguridad europeos sean tenidos en cuenta.

"Los acontecimientos recientes ponen de relieve la necesidad de una acción urgente por parte de la UE", ha afirmado Costa en su carta de invitación a la cumbre de líderes europeos. A los jefes de Estado y de Defensa les recuerda que de la anterior cita de octubre salió el compromiso de "atender las necesidades financieras apremiantes de Ucrania para los próximos dos años", incluyendo el esfuerzo militares y de defensa.

"En nuestra próxima reunión debemos decidir, basándonos en los trabajos preparatorios en curso, cómo aplicar ese compromiso", ha recalcado el ex primer ministro portugués, quien ha dicho que la UE tiene que discutir "cuál es la mejor manera de seguir defendiendo los intereses de Europa y de reforzar la posición negociadora de Ucrania" mientas continúan los esfuerzos diplomáticos entre estadounidenses y ucranianos, para reiterar que aumentar la presión sobre Rusia debe ser parte del proceso.

De cara a la cumbre, los líderes de siete países del bloque, entre ellos Irlanda, Polonia y Lituania, defienden "con firmeza" el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania porque creen que es la solución "más viable" en lo financiero y "más realista" en lo político. En frente el primer ministro belga, Bart de Wever, sigue rechazando este escenario y trasladó su negativa al canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reciente cena en Bruselas.

El conocido como 'préstamo de reparaciones' previsto por el Ejecutivo europeo otorgaría 90.000 millones de euros a Kiev, para sus necesidades financieras y militares de los próximos dos años. Ucrania sólo tendrá que devolver esta ayuda si, una vez concluya la guerra de invasión rusa, Moscú le retribuye compensaciones por todos los daños de la guerra.

El Ejecutivo comunitario ha avisado de que si no sale adelante la opción del utilizar los activos rusos --que requiere únicamente de una mayoría cualificada de apoyos para salir adelante--, la única alternativa sería acudir a los mercados para emitir deuda con el respaldo del presupuesto europeo para costear el préstamo europeo de 90.000 millones, aunque en este caso es necesario que los 27 acepten por unanimidad.

En la cita de los líderes europeos estará también los planes para el nuevo presupuesto comunitario que debe aprobarse antes de finales de 2026, así como un intercambio sobre la situación geoeconómica y las presiones a las que se ve sometida la competitividad de la UE, aunque el principal foco en la cumbre estará puesto en el apoyo a Kiev.