Costa reclama "solidaridad" a los líderes ante crisis migratorias en las fronteras de la UE

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa - Ansgar Haase/dpa - Archivo

BRUSELAS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reclamado este jueves a los Veintisiete que actúen con "solidaridad" cuando alguno de los Estados miembro se enfrente a una crisis migratoria y ha defendido la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante este tipo de situaciones, incluidos los casos de "instrumentalización" de la migración.

"Debemos mantenernos vigilantes y preparados, actuar con solidaridad cuando los Estados miembro se enfrenten a situaciones de crisis y continuar trabajando para mejorar nuestra capacidad de gestionar las crisis, incluidos todos los casos de instrumentalización", ha señalado Costa en una carta de invitación remitida a los líderes europeos para la cumbre que se celebrará los próximos 15 y 16 de octubre en Bruselas.

Sin mencionar directamente a Ceuta, el socialista portugués ha recordado que la migración figura entre los asuntos que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ya tenían previsto abordar durante su próxima reunión, en la que mantendrán un debate estratégico sobre la política migratoria europea y los mecanismos para hacer frente a situaciones de emergencia.

En su misiva, Costa ha defendido que el enfoque adoptado por la Unión Europea en materia migratoria está dando resultados, como demuestra, a su juicio, la disminución "significativa y sostenida" de las llegadas irregulares de migrantes al territorio comunitario.

"Las cifras muestran que nuestro enfoque integral está funcionando", ha proseguido el presidente del Consejo Europeo, que también ha destacado que la legislación europea aprobada en los últimos años está comenzando a producir resultados, si bien ha advertido de que los Estados miembro deben seguir preparados para afrontar nuevas situaciones de crisis.

El llamamiento a la solidaridad entre los Veintisiete llega después de que el Gobierno español haya criticado la falta de solidaridad mostrada por algunos de sus socios europeos tras la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta, en particular de Italia, que decidió restablecer los controles Schengen con España de forma inmediata y más de dos meses después aún no los ha retirado.

A ello se suma que, apenas un día después del comienzo de la crisis migratoria, un total de 22 líderes europeos advirtieran de que políticas como la regularización de un "número muy elevado" de migrantes pueden actuar como "factores de atracción", vinculando lo ocurrido en Ceuta con la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente.

PRECIOS ENERGÉTICOS, PRESUPUESTO EUROPEO Y RUSIA

Más allá de la migración, la cumbre europea estará centrada principalmente en los desafíos económicos del bloque, con especial atención a la competitividad y al impacto de los elevados precios de la energía sobre los ciudadanos y las empresas.

En este sentido, Costa ha pedido a los líderes europeos que de cara a la cumbre de la semana que viene orienten a la Comisión Europea sobre posibles medidas "específicas y temporales" para aliviar el encarecimiento de la energía, sin abandonar el objetivo de reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles.

El socialista portugués ha adelantado que los Veintisiete también abordarán las negociaciones del próximo presupuesto comunitario, el marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, sobre el que aspira a alcanzar un acuerdo antes de que termine el año.

"Lograr un acuerdo oportuno sobre el próximo MFP será esencial para brindar a nuestras economías la previsibilidad y la estabilidad que necesitan en un mundo inestable e impredecible. Esto es lo que nuestros agricultores, nuestros investigadores, nuestras regiones, nuestras empresas y nuestros ciudadanos esperan de la Unión Europea", se lee en la misiva.

Otro de los puntos a abordar será Ucrania, asunto para el que los Veintisiete contarán con la presencia de su presidente, Vladimir Putin. Según Costa, la UE debe reafirmar su apoyo a Kiev, sobre todo ante la escalada de ataques rusos "contra infraestructuras críticas" y por las futuras necesidades operativas del país de cara al próximo invierno.

Además de evaluar el progreso de Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE, los líderes tratarán el comportamiento "cada vez más temerario de Rusia", incluyendo su campaña de ataques híbridos en toda Europa. "Nos mantenemos unidos y decididos ante esta escalada y seguiremos impulsando nuestra agenda de preparación para la defensa", ha remachado Costa.

Por último, los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán un debate sobre la ampliación de la UE y las reformas necesarias para preparar la entrada de nuevos miembros --con especial atención a Montenegro, el país más avanzado--, y examinarán la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus consecuencias para la seguridad marítima y las cadenas de suministro internacionales.