Costa reitera que la UE tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa - Europa Press/Contacto/Aleandro Biagianti / Agf

BRUSELAS, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reiterado este sábado que la Unión Europea tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" para abordar los problemas europeos en materia de seguridad una vez se alcance la paz en Ucrania.

"Necesitamos, en el momento oportuno, dialogar con Rusia para abordar nuestros problemas comunes en materia de seguridad", ha señalado el socialista portugués ante la prensa durante una intervención en Bruselas con motivo del Día de Europa.

Costa ha explicado que la Unión Europea no quiere "perturbar" la iniciativa liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para llevar la paz a Ucrania, si bien se ha mostrado a favor de dialogar con Moscú para limar asperezas, especialmente en materia de seguridad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha expresado este mismo sábado su preferencia de que el excanciller alemán Gerhard Schroder --cercano al mandatario-- encabece esas posibles negociaciones entre la UE y Rusia, ha recogido la agencia de noticias TASS.

Según Putin, Europa busca obtener "ganancias" al proporcionar asistencia tecnológica a Kiev. "Pero a juzgar por lo que acaban de decir, también buscan contactarnos: entienden que esta apuesta por las ganancias podría tener un alto coste", ha subrayado en declaraciones a la prensa con motivo del Día de la Victoria.