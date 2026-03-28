Cuatro cargueros dejan Ormuz en las últimas 24 horas siguiendo una ruta común por la costa de Irán

Archivo - Imagen de archivo de un barco mercante - PXHERE.COM - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro cargueros han abandonado el estrecho de Ormuz a través de una ruta preestablecida por las autoridades iraníes a través de las islas de Larak y Qeshm, en la costa del país, en medio de una parálisis de la navegación por esta zona tras el bloqueo impuesto por Irán durante sus combates contra Estados Unidos e Israel.

Según datos recopilados por Bloomberg, se trata de dos petroleros con gas de petróleo con destino a India y otros dos barcos mercantes con destino a Pakistán e India que han seguido la ruta meridional que han marcado las autoridades iraníes.

A la espera de que el Parlamento iraní termine de concretar una ley en preparación que impondría una tarifa aduanera a los barcos que quieran cruzar el estrecho (y siempre tras aprobación específica de Irán), varios países están cerrando acuerdos bilaterales con Teherán para obtener los permisos de navegación, Tailandia y Malasia en las últimas horas.

El seguimiento de la navegación es francamente difícil porque los sistemas electrónicos iraníes están interfiriendo con los instrumentos de rastreo y los cargueros han recibido orden de desactivar sus transpondedores que envían su posición global a los sistemas de seguimiento.

Mientras tanto, los petroleros iraníes continúan navegando a sus anchas y durante todo este mes de combates han transportado 1,6 millnes de barriles de crudo diarios, según el portal especializado Tankertrackers.

Un petrolero y un carguero iraníes han entrado este sábado en el estrecho. No hay constancia de entradas de barcos con otra bandera.