Cuatro muertos en un ataque de un dron ucraniano en Energodar, junto a la central nuclear de Zaporiyia

Archivo - Central nuclear ucraniana de Zaporiyia (archivo) - CENTRAL DE ZAPORIYIA - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y cuatro más han resultado heridas por el impacto de un dron ucraniano en la ciudad de Energodar, junto a la central nuclear de Zaporiyia, una zona que se encuentra bajo control ruso.

"Es el día más sangriento hasta ahora en Energodar. Cuatro personas han muerto, dos mujeres y dos hombres, y cuatro están heridas, una de ellas de gravedad", ha explicado el director de la operadora nuclear rusa Rosatom, Alexei Lijachev, en un comunicado de la empresa pública.

El dron impactó cerca del ala infantil de un centro médico de Energodar. Dos tiendas de ultramarinos se incendiaron, ha explicado Lijachev, que destaca que este incidente se produce dos días de una visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

"Comenzó por la mañana. Civiles corrientes estaban en una parada de autobús, algunos de camino al trabajo, otros saliendo a pasear el domingo. Una mujer y cuatro hombres. Hablaban de algo. De repente, un operador de dron de combate ucraniano decidió que la soleada mañana de domingo debía comenzar con la destrucción de un grupo objetivo y dirigió su cuadricóptero directamente bajo la marquesina de la parada de autobús", ha reprochado Lijachev. La marquesina "multiplicó el efecto destructivo", ha explicado.

Ya por la tarde hubo un segundo ataque contra un coche que regresaba del campo. "Dentro había dos hombres y una mujer. Personas totalmente normales. Impacto directo de dron. Todos muertos", ha indicado.