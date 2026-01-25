Cuatro pistoleros muertos en un nuevo intento de atentado contra el alcalde de Shariff Aguak (Filipinas)

Archivo - Policía en Filipinas (archivo) - Europa Press/Contacto/Jyor So - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro asaltantes han sido abatidos este domingo cuando intentaban atentar contra el alcalde de la localidad filipina de Shariff Aguak, Akmad Mitra Ampatuan, en Maguindanáo del Sur, Filipinas, según han informado fuentes municipales. Es el tercer intento de asesinato al que sobrevive el alcalde.

El ataque se produjo sobre las 6.30 horas del domingo (23.30 horas del sábado en la España peninsular) cuando la camioneta en la que se desplazaba el primer edil junto a otro vehículo fueron emboscados y tiroteados en la zona de Barangay.

Dos de los escoltas del alcalde han resultado heridos de carácter leve, según recoge el diario filipino 'Inquirer' citando al ayudante ejecutivo de Ampatuan, Anwar Kuit Emblawa.

La Policía inició una persecución contra los responsables, que se desplazaban en una miniván Suzuki y mató a los cuatro en la autovía de Shariff Aguak. Tras el registro hallaron armas de alto calibre en el vehículo.