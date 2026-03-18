Cuba anuncia el restablecimiento de su Sistema Eléctrico Nacional tras el apagón total

Un grupo de personas pedaleando en una noche de apagón en Cuba - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades cubanas han anunciado este martes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cubano ha quedado restablecido "en condiciones muy difíciles", tras la caída total del suministro sufrida en la isla este pasado lunes y después de varios días con prolongados cortes de luz en el país caribeño.

"En este momento queda enlazada Granma (sureste) al Sistema Electroenergético Nacional, por lo que ya todas las provincias se encuentran interconectadas entre sí", ha informado la empresa estatal cubana Unión Eléctrica (UNE) en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual agrega que "continúan las unidades de generación térmica preparando condiciones para sincronizar al SEN".

Por su parte, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, ha confirmado la noticia, anotando que el referido restablecimiento se ha logrado "en condiciones muy difíciles", pero demostrando "la fuerza de los trabajadores eléctricos".

"Esos son nuestros héroes y el pueblo cubano está lleno de hombres y mujeres de su estirpe", ha agregado el jerarca isleño, también en una comunicación en sus redes sociales.

Cabe recordar que la desconexión total del sistema eléctrico cubano se constituye como la primera en lo que va de año, datando la anterior del 10 de septiembre de 2025. Cuba achaca estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.