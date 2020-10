Cuomo pide "seguir las reglas" tras las protestas ultraortodoxas por la pandemia en Nueva York

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha rechazado este viernes las protestas ultraortodoxas registradas en la ciudad homónima contra las restricciones adoptadas por la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha pedido "seguir las reglas".

Cuomo ha defendido que las limitaciones que buscan frenar los contagios no son un asunto de "libertad religiosa". "No me importa si eres católico, judío, musulmán, ateo", ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión CNN, donde ha insistido en que es necesario "seguir las reglas" y "las leyes".

Algunos vecindarios neoyorquinos con gran presencia de comunidades de judíos ortodoxos han registrado incrementos en sus cifras de nuevos contagios por la COVID-19, lo que ha avivado las preocupaciones de los expertos sanitarios por posibles brotes.

"La verdad es que si no se siguen las reglas las tasas de infección aumentan, la gente se pone enferma y enferma a otros", ha lamentado, puntualizando que habla de Brooklyn. "No estamos hablando de una comunidad herméticamente cerrada en una zona rural. Es en el medio de Brooklyn. Pueden hacer que otras personas enfermen", ha dicho.

No obstante, el gobernador ha reconocido que para algunas comunidades religiosas cumplir con estas limitaciones puede ser un asunto "complicado".

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el cierre de 61 escuelas públicas, que se suman a las 108 ya clausuradas para evitar una segunda ola de contagios y a las restricciones sobre los negocios y las concentraciones religiosas que han entrado en vigor este jueves en nueve barrios de Brooklyn y Queens.

Grupos de personas, muchos sin llevar mascarilla y portando carteles apoyando al candidatura de Donald Trump y Mike Pence a las próximas elecciones presidenciales, se han lanzado desde el martes por la noche a las calles de las zonas afectadas para protestar contra estas nuevas medidas, incendiando objetos e incluso atacando a miembros de la prensa.

Estados Unidos, primer país del mundo por número de contagios, suma más de 7,4 millones de positivos y 200.000 muertes. Nueva York, epicentro del virus en el país durante la primera ola de contagios, acumula más de 243.000 casos y más de 23.000 muertes.