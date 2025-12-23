La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. - Fellipe Sampaio/Supreme Court of / DPA - Archivo

El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que le permita el traslado a un hospital de Brasilia para someterse a una nueva intervención quirúrgica para tratar una hernia inguinal.

Los abogados de Bolsonaro han solicitado al juez instructor del caso por golpe de Estado, Alexandre de Moraes, permiso para que el expresidente brasileño pueda ser internado este jueves "para que se someta a los exámenes y preparativos necesarios previos al procedimiento quirúrgico".

Bolsonaro se encuentra cumpliendo su pena de 27 años de prisión por golpe de Estado desde finales de noviembre, cuando fue trasladado a un centro de detención en la sede de la Policía Federal en Brasilia, después de que intentara sin éxito quitarse la tobillera electrónica que portaba durante el arresto domiciliario.

Ahora De Moraes tiene 24 horas para pronunciarse al respecto. El magistrado es el encargado de decidir no solo sobre las demandas relacionadas con la situación penitenciaria de Bolsonaro, sino también sobre las del resto de los condenados por la fallida trama golpista de finales de 2022.

En esta ocasión, la cirugía a la que se sometería el expresidente brasileño no es de urgencia, si bien los médicos aconsejan que se pase por dicho procedimiento lo antes posible para evitar un posible empeoramiento de su estado de salud.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, coincidiendo con el apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año fue operado por una serie de lesiones cutáneas.