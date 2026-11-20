La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma la promulgación de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico. - PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promulgado este jueves la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional, una normativa aprobada previamente por el Parlamento venezolano que abre las puertas a la participación de capital privado nacional e internacional en el sistema energético, establece incentivos fiscales y crea un nuevo órgano regulador en el país sudamericano.

Durante un acto celebrado en el marco de la Expo Venezuela Energética Capítulo Oriente 2026, Rodríguez ha destacado que esta reforma permitirá "la intervención del sector privado, nacional e internacional, en los procesos de generación de electricidad" con el objetivo de reforzar el suministro frente al aumento de la demanda provocado por "el crecimiento económico" y las altas temperaturas asociadas al fenómeno climatológico de 'El Niño'.

El texto legal contempla además la creación de la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, un ente adscrito al Ministerio de Energía Eléctrica que actuará como órgano de regulación e inspección tanto para el operador público como para las empresas privadas que operen en el país.

Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ha subrayado que la norma es "innovadora" al habilitar la participación privada en toda la cadena del sector, abarcando las actividades de "generación, transmisión, distribución y comercialización", además de incluir un capítulo específico que promueve la autogeneración eléctrica en la industria de los hidrocarburos para aliviar la red nacional.

En el transcurso de su intervención, la mandataria venezolana ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo económico diversificado "no rentista petrolero" y ha cifrado la producción actual de crudo de Venezuela en 1.269.000 barriles diarios --de los cuales 730.000 proceden de la Faja Petrolífera del Orinoco--, al tiempo que ha situado el crecimiento económico del país en el 7,42% al cierre del tercer trimestre del año.