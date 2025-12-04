Una delegación israelí se reúne con mediadores en Egipto para acelerar la entrega del cuerpo del último rehén

Archivo - Una fotografía del memorial por la masacre del Festival Nova el 7 de octubre de 2023 - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una delegación israelí encabezada por el coordinador para los secuestrados y desaparecidos, Gal Hirsch, ha mantenido conversaciones este jueves en la capital de Egipto, El Cairo, con los mediadores para acelerar el "regreso inmediato" de los restos del último rehén retenido por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, el policía Ran Gvili.

La delegación, según ha indicado en un comunicado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, también incluía a militares del Ejército israelí, así como a funcionarios de la Agencia de Seguridad Israelí (ISA) y el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel.

"Al terminar las conversaciones, se acordó centrar la atención en los esfuerzos intensivos e inmediatos que conduzcan al cumplimiento total de la misión relativa a los rehenes y los desaparecidos", ha agregado la oficina de Netanyahu, sin detallar más al respecto.

El Ejército de Israel ha anunciado este mismo jueves que las autoridades han identificado los restos del rehén entregado en la víspera por parte de Hamás y Yihad Islámica, que corresponden al ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, uno de los dos cuyos cuerpos quedaban aún por entregar.

La víctima, según han indicado en Telegram las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tenía 42 años y trabajaba como agricultor en el kibutz Beeri, donde fue "asesinado el 7 de octubre de 2023 antes de que su cuerpo fuera secuestrado y llevado a la Franja de Gaza".

El otro rehén restante, Gvili --de 24 años-- hizo frente a los combatientes de Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue secuestrado por las milicias tras resultar mortalmente herido en el kibutz Alumim. Las autoridades israelíes confirmaron su muerte cuatro meses después.