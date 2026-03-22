Delegaciones de EEUU y Ucrania retoman el diálogo "para avanzar hacia un acuerdo de paz integral"

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las delegaciones estadounidense y ucraniana se han reunido este sábado en Florida (Estados Unidos) para retomar las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a cuatro años de conflicto armado en Ucrania, en una "constructiva" cita que desde Kiev han tildado de "importante para todo el mundo" y que tendrá su continuación este domingo.

"Hoy en Florida, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania han mantenido reuniones constructivas como parte de los esfuerzos de mediación en curso, con debates centrados en reducir y resolver los puntos pendientes para avanzar hacia un acuerdo de paz integral", ha señalado el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en una publicación en redes sociales.

Witkoff, que ha acudido al encuentro acompañado por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha agradecido a su contraparte "el compromiso continuo para resolver los problemas pendientes, reconociendo su importancia para una estabilidad global más amplia". Asimismo, ha elogiado el "continuo liderazgo" del mandatario estadounidense "para impulsar estos esfuerzos".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado que el encuentro mantenido este sábado "es importante para todo el mundo" en tanto que prueba que "la diplomacia continúa" y que se está "trabajando para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania".

"Nadie quiere esta guerra", ha aseverado el mandatario ucraniano antes de anunciar que "los equipos continuarán las conversaciones" este domingo. La "cuestión clave" de estos encuentros es --ha puntualizado-- "entender hasta qué punto Rusia está dispuesta a avanzar hacia un final real de la guerra, de manera honesta y con dignidad, especialmente ahora que las tensiones geopolíticas han aumentado debido a la situación en torno a Irán".

Si bien ni Witkoff ni Zelenski han ofrecido detalles concretos sobre el contenido o la estructura de las conversaciones mantenidas este sábado, el líder ucraniano ha revelado que "más adelante" compartirán un informe más pormenorizado a este respecto.

Así las cosas, Zelenski ha reiterado que --a su juicio-- lo más relevante es valorar las posibilidades auténticas de alcanzar un "final real" para esta guerra.

El encuentro entre los representantes de Estados Unidos y Ucrania llega después de que el propio Zelenski informase este martes de que previsiblemente se reuniría el sábado en Estados Unidos con una delegación estadounidense en una nueva ronda de negociaciones para poner fin al conflicto tras una pausa del diálogo por la guerra de Irán.

El último encuentro entre Moscú y Kiev para negociar el fin de la guerra tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra, del que las partes salieron con un principio de acuerdo en temas humanitarios, como el intercambio de prisioneros, pero también militares.

El propio Zelenski reconoció, no obstante, que las principales cuestiones que separan a las partes son la administración de los territorios ocupados por Rusia, o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, que siguen sin solventarse.