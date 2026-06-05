Las delegaciones estadounidense y europea no logran pactar un sustituto para Alto Representante en Bosnia

Archivo - El ex Alto Representante para Bosnia y Herzegovina Christian Schmidt. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones estadounidenses y europea no han logrado ponerse de acuerdo en el Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés) para elegir a un nuevo Alto Representante para Bosnia y Herzegovina tras dos días de consultas a raíz de la dimisión del anterior enviado, Christian Schmidt.

El político conservador alemán, que ejercía como garante internacional de los Acuerdos de Dayton que certificaron el fin de la guerra de Bosnia, ha confirmado en un vídeo publicado por su oficina que las conversaciones continuarán "en los próximas días con vistas a una transición" en el cargo "para finales de junio".

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Sarajevo ha asegurado en redes sociales que su delegación "se esforzó por lograr un consenso en torno a una visión común y al candidato italiano, el experimentado diplomático y embajador Antonio Zanardi Landi, quien contaba con las cualificaciones necesarias".

"Estados Unidos toma nota del fracaso europeo para alcanzar un consenso en torno a un candidato europeo y lamenta que estas divisiones hayan impedido al PIC cumplir con su cometido de elegir a un nuevo Alto Representante", ha afirmado.

Así, ha asegurado que, "ante la indecisión europea y la renuncia del PIC a su propio deber para con Bosnia y Herzegovina", la Administración Trump "reconsiderará su papel" en la actual presencia internacional en este país de los Balcanes.

El Consejo no logró llegar a un acuerdo durante las reuniones después de que dos candidatos emergieran como favoritos: Zanardi Landi, respaldado por Estados Unidos e Italia, y el diplomático francés René Troccaz, apoyado por otros países europeos.

Schmidt afirmó a finales de mayo que una de las principales razones por las que dejó el cargo fue por las "enormes e inesperadas presiones" de Estados Unidos en medio de los encontronazos con las autoridades de la República Srpska, la entidad serbia del país.

Las tensiones se remotan a la decisión de la Asamblea Nacional de República Srpska de invalidar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional bosnio tras criticar que estaba formado por jueces extranjeros y estaba así incapacitado para convocar sesiones y adoptar decisiones sin la presencia de jueces serbios.

El presidente de dicha entidad, Milorad Dodik, anunció que había interpuesto una querella contra el representante internacional para el país, Schmidt, por haber invalidado la decisión de la Cámara de la República Srpska al entenderla prácticamente como un acto de secesión, según las competencias de su cargo, constituidas en los acuerdos de paz de 1995 en Dayton, en Estados Unidos.

Dodik --condenado a seis meses de inhabilitación por desobedecer las decisiones de Schmidt-- no reconocía la figura de Schmidt bajo el argumento de que no está validada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.