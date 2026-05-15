Delegaciones de Líbano e Israel retoman las conversaciones en Washington pese a los continuos ataques

El Ejército de Israel ataca con drones la carretera costera que une Sidón con el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones de Líbano e Israel han retomado este viernes las conversaciones iniciadas en la víspera y auspiciadas por la Administración de Donald Trump, en el que es el tercer encuentro entre las partes para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "las conversaciones entre Israel y el Líbano, facilitadas por Estados Unidos, se reanudaron hoy y continúan en curso", sin dar más detalles.

Este mismo viernes, las autoridades libanesas han cifrado en 2.951 los muertos y 8.988 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército israelí contra el país vecino desde el pasado 2 de marzo, una cifra que no ha dejado de aumentar pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 17 de abril. La tregua tampoco ha puesto fin al lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí por parte de Hezbolá.

Este balance, difundido por el Ministerio de Sanidad a través de la agencia de noticias estatal NNA, incluye además 110 trabajadores sanitarios muertos y otros 259 heridos, mientras que alrededor de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, esto es, cerca del 25% de la población total, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).