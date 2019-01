Demócratas desafían a Trump en la Cámara Baja y aprueban una legislación para acabar con el cierre parcial del Gobierno

Publicado 04/01/2019 6:15:27 CET

WASHINGTON, 4 Ene. (Reuters/EP) -

Los demócratas han aprobado este jueves un proyecto presupuestario en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para acabar con el cierre parcial de la Administración, que se encuentra en su decimotercer día, y han ignorado así las exigencias del presidente, Donald Trump, sobre la financiación del muro fronterizo.

La Casa Blanca había emitido previamente una amenaza de veto contra las dos partes de la legislación, lo que no ha disuadido a los demócratas a la hora de someter el proyecto a votación.

Se trata del primer día en que el Gobierno estadounidense se enfrenta a un Congreso dividido desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017 dado que el Partido Demócrata recuperó la Cámara Baja en las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de noviembre. Los republicanos, por su parte, conservan la mayoría en el Senado.

El cierre de una cuarta parte del Gobierno federal afecta a unos 800.000 trabajadores. Dicha paralización ha sido provocada por la demanda de Trump de invertir 5.000 millones de dólares necesarios para construir un muro en la frontera con México, una medida que ha sido rechazada por los demócratas.

Los demócratas han asumido este jueves el control de la Cámara de Representantes y han procedido a elegir a Nancy Pelosi como presidenta del organismo.

El paquete presupuestario de los demócratas, dividido en dos partes, incluye un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional en los niveles actuales hasta el 8 de febrero, lo que destinaría 1.300 millones de dólares para vallas fronterizas y 300 millones para otros artículos de seguridad.

La segunda parte financiaría a las otras agencias federales que ahora no cuentan con fondos --incluidos los Departamentos de Agricultura, Interior, Transporte, Comercio y Justicia-- hasta el 30 de septiembre, el final del actual año fiscal.

"No vamos a hacer un muro. No tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con que un muro es una inmoralidad entre los países. Es una vieja forma de pensar. No es rentable", ha aseverado Pelosi.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha asegurado que la legislación demócrata no tiene futuro en el Senado y la ha calificado de "teatro político, no legislación productiva". "No perdamos el tiempo", ha añadido.